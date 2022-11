Scholz: Nemecko musí Ukrajine naďalej pomáhať brániť sa

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok uviedol, že prioritou Nemecka pri podpore Ukrajiny má byť pomoc pri obrane pred ruskými náletmi a tiež asistencia pri obnove zničenej infraštruktúry. Scholz to v piatok povedal v rozhovore pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Scholz zároveň povedal, že Európa by sa mala pripraviť na prijatie väčšieho počtu utečencov z Ukrajiny. "Rusko bombarduje energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Rusko chce zabezpečiť, aby ľudia na Ukrajine neprežili zimu," povedal. Priblížil, že diskutuje s mnohými nemeckými firmami o tom, čo môžu urobiť, aby zabránili tomuto ničeniu.



Kancelár uviedol, že systémy protivzdušnej obrany, ktoré Nemecko dodalo Kyjevu, zohrávajú kľúčovú úlohu pri minimalizácii škôd ruského bombardovania. Podľa jeho slov bude Berlín s partnermi pracovať na tom, aby Ukrajine dodali viac takýchto zbraní.



Scholz tiež vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin bol dlho rozhodnutý o spustení invázie na Ukrajinu bez ohľadu na diplomatické snahy, ktorými sa západní lídri snažili vojne predísť. "Som presvedčený, že Putin sa rozhodol pre túto vojnu pred dvoma rokmi... Dúfali sme, že to boli len výhražné gestá, no neboli," povedal.



Spolkový kancelár v piatok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obaja lídri sa dohodli, že Nemecko dodá Ukrajine ďalšie systémy protivzdušnej obrany.