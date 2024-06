Scholz: Nemecko neblokuje nový návrh sankcií EÚ proti Rusku

Rím 15. júna (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu pre televíziu ZDF potvrdil, že má výhrady k aktuálnemu návrhu nových sankcií EÚ, no nepovažuje nemeckú vládu za prekážku ich schválenia. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Tak, ako aj pri všetkých ostatných sankčných balíkoch, tak aj teraz intenzívne spolupracujeme so všetkými stranami, aby bol náš postup čo najpragmatickejší," vyhlásil Scholz.



Najnovšie sankcie sa usilujú zabrániť Rusku v obchádzaní už platných sankcií napríklad pri získavaní západných technológií, ktoré môže ruský zbrojný priemysel využiť na výrobu zbraní nasadzovaných vo vojne na Ukrajine.



Scholz priznáva, že Berlín sa obáva potenciálneho dopadu sankcií na nemecké exportné spoločnosti. Podľa vlastných slov sa usiluje zaistiť, aby Nemecko mohlo naďalej vyvážať svoje produkty do ďalších krajín, no zároveň chce zabezpečiť, aby tie isté produkty nakoniec neskončili v Rusku.



Niektorí diplomati v Bruseli označili nemecké obavy a žiadosti o zmeny za príčinu predlžovania rokovania o sankciách. Nemenovaný politik dokonca Nemecko označil za nové Maďarsko, ktoré sankcie EÚ proti Rusku blokovalo v minulosti. Scholz to odmietol a označil za nezmysel.



Nemecký kancelár zároveň ostro kritizoval ponuku ruského prezidenta Vladimira Putina na zastavenie ofenzívy, ktorá by podľa neho de facto znamenala kapituláciu Ukrajiny.



"Nepotrebujeme nadiktovaný mier, iba spravodlivý mier, ktorý zohľadní ukrajinskú (územnú) celistvosť a samostatnosť," vyhlásil Scholz pre nemeckú televíziu ARD.