Scholz: Nemecko nebude akceptovať výsledky referend na Ukrajine

Berlín 28. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že postoj jeho krajiny ohľadom Ruskom okupovaných oblastí na Ukrajine, kde sa v uplynulých dňoch konali "referendá" o pričlenení k Ruskej federácii, zostane nezmenený. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nebudeme akceptovať výsledky týchto podvodných referend a Ukrajinu budeme naďalej podporovať rovnako intenzívne," povedal Scholz pre stredajšie vydanie novín Neue Osnabrücker Zeitung.



Ohľadom v Nemecku kontroverznej témy dodávok zbraní na Ukrajinu Scholz obhajoval postoj, že Kyjev okamžite dostane bojové tanky sovietskej výroby a bojové vozidlá pechoty od iných členských štátov NATO. Ich zásoby zbraní následne Nemecko a ďalšie krajiny v rámci tzv. cirkulárnej výmeny postupne doplnia západným vybavením.



"Nemecko podporuje Ukrajinu ako najlepšie dokáže a zároveň robí všetko pre to, aby zabránilo priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom," uviedol Scholz.



Od minulého piatku do tohto utorka prebehli údajné referendá v štyroch okupovaných ukrajinských regiónoch - Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktorými chce Moskva podľa agentúry DPA zdôvodniť anexiu ďalších ukrajinských území k Rusku.



Proruskí predstavitelia v uvedených regiónoch v utorok neskoro večer po sčítaní všetkých hlasov uviedli, že ich obyvatelia v referende rozhodli o pripojení oblastí k Rusku. Západné krajiny vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú.



V súvislosti s čiastočnou mobilizáciou, ktorú šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil, Scholz uviedol: "Putin robí chybu za chybou." Ruský prezident "by mohol túto vojnu okamžite ukončiť stiahnutím vojakov a následnými rozhovormi s Kyjevom", povedal Scholz.