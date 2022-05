Scholz: Nemecko prehĺbi vojenskú spoluprácu so Švédskom a Fínskom

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecko zintenzívni vojenskú spoluprácu so Švédskom a Fínskom, ktoré sa v súčasnosti usilujú o členstvo v Severoatlantickej aliancii. V utorok to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Zintenzívnime našu vojenskú spoluprácu, najmä v oblasti Baltského mora a prostredníctvom spoločných cvičení," uviedol Scholz v súvislosti s obavami o bezpečnosť Fínska a Švédska počas prechodného obdobia pred vstupom do Aliancie.



"Obe krajiny sa môžu vždy spoľahnúť na našu podporu, najmä v tejto osobitnej situácii," pokračoval Scholz.



Nemecký kancelár verí, že Turecko napokon podporí žiadosť Fínska a Švédska na vstup do NATO. Nemecko podľa jeho slov trvá na rýchlom prijatí týchto severských krajín do Aliancie.



Fínsky parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov schválil podanie žiadosti Fínska o členstvo v NATO. Šéfka švédskeho rezortu diplomacie Ann Lindeová v ten istý deň podpísala žiadosť Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii.