Scholz: Rokujeme so spojencami o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecko rokuje so spojencami o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a pripravuje sa na obdobie po skončení vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v nedeľu nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"S blízkymi priateľmi rokujeme o tom, aké bezpečnostné záruky môžeme poskytnúť. Je to prebiehajúci proces. Je jasné, že (záruky) nebudú rovnaké, ako keď je niekto členom NATO," uviedol Scholz.



"Je samozrejmé, že v diplomatickej oblasti sa dôkladne pripravujeme na deň, ktorý dúfame, že čoskoro, príde, na deň, keď sa táto vojna skončí," uviedol nemecký kancelár.



Scholz sa okrem Ukrajiny venoval aj pandemickej situácii v Nemecku. Uviedol, že ak opäť vzrastie počet prípadov nákazy koronavírusom, zrejme sa nebudú zatvárať niektoré prevádzky a školy. Očakáva, že v boji proti vírusu opäť zohrajú dôležitú úlohu rúška.



Nemecký kancelár sa doteraz koronavírusom nenakazil a odporučil všetkým ľudom nad 60 rokov, aby sa dali zaočkovať štvrtou dávkou vakcíny. "Možno to, že som bol zaočkovaný štyrikrát je dôvod, prečo sa to (nákaza) ešte nestalo," uviedol Scholz.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku začal v júni opäť stúpať. Miera nákazy dosiahla za posledný týždeň hranicu 700 prípadov na 100.000 obyvateľov, koncom mája to bolo 200 prípadov na 100.000 obyvateľov.