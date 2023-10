Scholz: Nemecko zakáže aktivity Hamasu a s ním prepojených organizácií

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecko zakáže na svojom území všetky aktivity hnutia Hamas, ako aj ďalších organizácií, ktoré sú na týchto militantov napojené. V reakcii na bezprecedentné útoky Hamasu na územie Izraela to vo štvrtok oznámil nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



"Spolkové ministerstvo vnútra zakáže Hamasu pôsobiť v Nemecku. Združenie ako napríklad Samidún, ktorého členovia oslavujú najbrutálnejšie teroristické činy priamo na ulici, bude v Nemecku (taktiež) zakázané," povedal Scholz v prejave v parlamente.



Európska únia aj Spojené štáty už Hamas radia medzi teroristické organizácie, pripomína DPA.



Združenie Samidún (Samidoun), ktoré sa označuje za organizáciu solidárnu s Palestínčanmi, rozdávalo v sobotu - v reakcii na nečakaný útok Hamasu na územie Izraela - sladkosti v berlínskej štvrti Neukölln.



"Toto je opovrhnutia hodné... neľudské. Je to v rozpore so všetkými hodnotami, ku ktorým sa hlásime ako krajina," povedal Scholz. "Neakceptujeme nečinne nenávisť a podnecovanie (k nej). Netolerujeme antisemitizmus," dodal.



Kancelár okrem toho avizoval, že Nemecko využije všetky kontakty, ktoré má v blízkovýchodnom regióne, aby zabránilo ďalšiemu vyhroteniu konfliktu Hamasu s Izraelom.



Scholz sa má vo štvrtok v Berlíne stretnúť s katarským emirom Tamím ibn Hamadom al-Sáním. V súvislosti s touto avizovanou schôdzkou sa kancelár obrátil na kritikov "takýchto kontaktov", pričom im odkázal, že "by bolo nezodpovedné nevyužiť v tejto dramatickej situácii všetky kontakty, ktoré by mohli pomôcť".



Nemecký kancelár zároveň vyzval palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, aby útoky Hamasu na Izrael jasne odsúdil, pričom jeho doterajšie mlčanie v tejto veci označil za "hanebné".



Abbás vedie sekulárne hnutie Fatah, ktoré ovláda palestínsku samosprávu na okupovanom západnom brehu Jordánu, zatiaľ čo islamistický Hamas kontroluje pásmo Gazy, pripomína TASR.



Scholz tiež avizoval, že útok Hamasu bude máť závažné dôsledky pre celkovú spoluprácu Nemecka s Palestínčanmi. Podľa jeho slov sa teraz prehodnotí všetka rozvojová pomoc, ktorú Berlín poskytuje palestínskym územiam.



"Naším kritériom bude, či a ako naše projekty podporujú mier v regióne a či sú v najlepšom záujme pre bezpečnosť Izraela," povedal kancelár. "Kým neprebehne takéto prehodnotenie, nebudeme poskytovať nijaké nové finančné prostriedky na rozvojovú spoluprácu," dodal.



Scholz varoval, že utrpenie obyvateľov pásma Gazy sa teraz bude len prehlbovať. Izrael túto husto obývanú palestínsku enklávu začal v reakcii na útoky Hamasu bombardovať a zastavil tiež do nej vysielané dodávky liekov, potravín a paliva, čím podnietil obavy z prudko zhoršujúcich sa podmienok tamojšieho obyvateľstva. "Za toto je zodpovedný Hamas svojim útokom na Izrael," povedal šéf nemeckej spolkovej vlády.