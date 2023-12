Scholz: Nemožno prepájať rozpočet EÚ s uvoľnením peňazí pre Maďarsko

Brusel 15. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok po summite EÚ povedal, že medzi rokovaniami o rozpočtových otázkach na úrovni EÚ a odblokovaním finančných prostriedkov Maďarsku by nemala existovať nijaká súvislosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Nesmie dochádzať k prepájaniu nesúvisiacich otázok," uviedol Scholz v Bruseli po skončení dvojdňového summitu Európskej rady.



Reagoval tak na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v štátnom rozhlase a televízii povedal, že revízia rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021-2027 je "vynikajúcou príležitosťou pre Maďarsko získať zvyšok zablokovaných finančných prostriedkov".



"Nemusíme dostať len polovicu, ani štvrtinu, ale úplne všetko. Na tieto peniaze máme nárok," tvrdil Orbán.



Ako vysvetľuje agentúra DPA, bol to maďarský premiér, ktorý prepojil rokovania o rozpočte vrátane novej finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur s uvoľnením zmrazených finančných prostriedkov pre Maďarsko.



Orbán tento balík pomoci pre Kyjev zablokoval na summite lídrov EÚ v Bruseli, na ktorom padlo aj rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou, a to aj napriek avizovanému, no napokon nezrealizovanému vetu Budapešti.