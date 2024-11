Scholz obhajoval odvolanie Lindnera; vyzval strany, aby si pomáhali

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz obhajoval v stredu pred poslancami Spolkového snemu (Bundestag) svoje minulotýždňové rozhodnutie odvolať z funkcie ministra financií Christiana Lindnera, v dôsledku ktorého došlo k rozpadu jeho vládnej trojkoalície. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



"Toto rozhodnutie bolo správne a nevyhnutné," povedal Scholz v dolnej komore nemeckého parlamentu. Lindnera, ktorý je aj predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP), odvolal 6. novembra po mesiacoch sporov o navrhovaný rozpočet na rok 2025.



Lindnerova FDP následne vystúpila z tzv. semaforovej trojkoalície, ktorú tvorila ešte so Scholzovými sociálnymi demokratmi (SPD) a podnikateľsky orientovanými liberálmi a Zelenými, v dôsledku čoho už vláda nemá v Bundestagu väčšinu kresiel.



Scholzovi SPD sa v utorok dohodli so svojím teraz už jediným koaličným partnerom - stranou Zelených - a tiež s opozičnými kresťanskými demokratmi CDU/CSU na návrhu usporiadať predčasné voľby 23. februára. Scholz v stredu počas svojho prejavu v parlamente dátum potvrdil.



Parlamentné strany, vrátane opozičných, okrem toho kancelár vyzval, aby ešte pred voľbami prijali opatrenia, je ako zvýšenie prídavkov na deti či znižovanie tzv. fiškálnej záťaže. "Spoločne sa až do nových volieb usilujme pre dobro krajiny," povedal.



Dodal, že Európa má zodpovednosť aj voči Ukrajine, no finančné prostriedky na jej pomoc by nemali viesť k znižovaniu dôchodkov či sociálnej starostlivosti na domácej pôde. Téma finančnej podpory Kyjevu zároveň podľa neho bude kľúčovou otázkou v predvolebnej kampani.



"Podľa môjho názoru sa nemôže a nemalo by sa stať, že podpora Ukrajiny povedie k znižovaniu dôchodkov, sociálnej či zdravotnej starostlivosti," povedal Scholz. Navrhol tiež zrušiť tzv. dlhovú brzdu, ktorú si Nemecko samo zaviedlo, aby mohlo lepšie finančne podporovať Ukrajinu.