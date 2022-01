Scholz očakáva od Ruska deeskaláciu konfliktu s Ukrajinou

Madrid 17. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v pondelok Moskvu, aby podnikla jednoznačné kroky vedúce k deeskalácii v ukrajinskom konflikte. Scholz to povedal počas návštevy v španielskej metropole Madrid. Informovala o tom agentúra DPA.



Situácia na ukrajinsko-ruskej hranici znepokojuje vlády v Berlíne i Madride a je "veľmi, veľmi vážna", povedal nemecký kancelár na spoločnej tlačovej konferencii so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Podľa Scholza je tiež jasné, že "vojenská agresia voči Ukrajine by mala závažné politické i hospodárske dôsledky".



"Preto je našou úlohou urobiť všetko pre to, aby sme sa takémuto vývoju, kde v konečnom dôsledku musia trpieť všetci, vyhli," upozornil nemecký kancelár v Madride.