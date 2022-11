Scholz očakáva veľký pokrok v prípade únosu vietnamského občana

Berlín 14. novembra (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy Vietnamu uviedol, že očakáva výrazný pokrok, čo sa týka únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thana z Berlína v roku 2017. TASR o tom informuje na základe prepisu Scholzových vyjadrení, ktoré boli zverejnené na webstránke nemeckej vlády.



Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha uniesli v júli 2017 v berlínskom parku a tajne prepravili do vlasti, kde ho za údajnú korupciu odsúdili na dva doživotné tresty. Tento bývalý šéf štátneho podniku bol v Nemecku v azylovom konaní a bol tak oficiálne chránený tamojšími úradmi.



Nemecko sa v súvislosti s týmto prípadom zaoberalo aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím vládneho špeciálu.



Novinári sa Scholza počas nedeľňajšej tlačovej konferencie opýtali, či na stretnutí s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu Nguyen Phu Trongom otvoril aj otázku únosu Trinh Xuan Thanha. Podľa médií, ktoré tento prípad skúmali, je totiž priamym objednávateľom tohto únosu práve Nguyen Phu Trong.



"Riešili sme otázky ľudských práv a všetky prípady – vrátane tohto – a očakávame veľký pokrok, najmä v jednotlivých prípadoch," odpovedal Scholz.



V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. na takmer štyri roky väzenia za účasť na únose. Tento verdikt je právoplatný.



Na súde v Berlín prebieha momentálne proces s druhým obžalovaným, ktorým je 32-ročný vietnamský občan L. Anh Tu. Spolková prokuratúra ho obviňuje zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. Pojednávania by mali trvať do 30. novembra.