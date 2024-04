Scholz ocenil pokrok Čiernej Hory pri plnení požiadaviek vstupu do EÚ

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecká kancelár Olaf Scholz v pondelok ocenil reformy Čiernej Hory v rámci jej úsilia stať sa členským štátom Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Scholz sa v Berlíne stretol s čiernohorským premiérom Molojkom Spajičom. Na spoločnej tlačovej konferencii hovoril o veľkom pokroku tejto balkánskej krajiny pri plnení požiadaviek potrebných pre vstup do EÚ, predovšetkým v otázkach týkajúcich sa právneho štátu.



"Táto ambicióznosť a rýchlosť na mňa urobili dojem. Považujem to za realistickú ambíciu," uviedol nemecký kancelár na margo prípadného vstupu Čiernej Hory do eurobloku. Podotkol, že reformné úsilie je základom pre rýchle ukončenie prístupového procesu.



Zdôraznil tiež, že Čierna hora je dôležitým faktorom stability na Balkáne, a v tomto smere prisľúbil podporu Nemecka. "Týka sa to najmä vzťahu medzi Kosovom a Srbskom, ako aj komplikovanej situácie v Bosne a Hercegovine," spresnil.



Podľa Spajiča Čierna Hora vníma Nemecko ako dôležitého partnera. S nedávno prijatým zákonom proti praniu špinavých peňazí sa krajina podľa neho stane novým trhom aj pre nemecké firmy.



Čierna Hora požiadala o vstup do EÚ pred 16 rokmi, pričom prístupové rokovania sa začali koncom roka 2012. Spolu s ňou sa do Únie snaží dostať ďalších päť krajín západného Balkánu vrátane Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severného Macedónska a Srbska.