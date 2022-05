Scholz odkázal Ukrajincom: Stojíme na vašej strane

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľnom videoprejave, ktorý odznel počas dobročinného hudobného podujatia na podporu Ukrajiny, vyjadril znova solidaritu Berlína s Ukrajinou, ktorá sa už viac než tri mesiace bráni proti ruskej vojenskej ofenzíve. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



"Stojíme na vašej strane," vyhlásil Scholz vo videoposolstve, ktoré bolo súčasťou programu hudobnej šou pri Brandenburskej bráne v Berlíne s názvom "Save Ukraine - #StopWar" (Zachráňte Ukrajinu - zastavte vojnu). Zúčastnili sa na nej mnohí ukrajinskí umelci, pričom avizované bolo aj vystúpenie tohtoročného víťaza Eurovízie - skupiny Kalush Orchestra.



"Naše srdcia a mysle sú s vami - dnes rovnako ako každý deň, odkedy Rusko napadlo vašu krajinu," zdôraznil šéf nemeckej vlády. Dodal, že ako "európske sestry a (európski) bratia stojíme jednotne za Ukrajinou, slobodou, právnym štátom a dôstojnosťou".



"Na Ukrajinu posielame zbrane a prelomili sme tak dlhoročnú nemeckú tradíciu, že nedodávame žiadne zbrane do vojnových oblastí," povedal Scholz. V Nemecku našlo podľa jeho slov útočisko už takmer 800.000 Ukrajincov a Ukrajiniek. "Prijímame ich s otvoreným náručím," uviedol.



Scholz, ktorý svoj prejav predniesol v angličtine, poukázal na to, že Nemecko spolu so svojimi spojencami a partnermi naďalej poskytuje Ukrajine finančnú podporu s cieľom predísť kolapsu ekonomiky. Pracuje sa tiež na plánoch na obnovu Ukrajiny, podotkol. "Pretože táto vojna sa skončí," povedal.



Nedeľňajšiu hudobnú šou, ktorej súčasťou boli aj videoposolstvá viacerých svetových politikov a známych osobností, odvysielali viaceré ukrajinské televízne stanice. Išlo v poradí už o druhé takéto podujatie s verejnou zbierkou, ktorého cieľom je vyzbierať peniaze na medicínske vybavenie pre zdravotnícke zariadenia na Ukrajine pomáhajúce zraneným počas vojny. Toto podujatie prebieha v rámci globálnej iniciatívy United24.