Scholz odmieta, aby bol mier Ukrajine nanútený

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok v reakcii na telefonát prezidentov Ruska a USA odmietol myšlienku mieru, ktorý by bol Ukrajine nanútený.



Ako informovala agentúra Reuters, Scholz v rozhovore pre pre Politico zverejnenom vo štvrtok uviedol, že Ukrajine nesmie byť mier nanútený a že akékoľvek riešenie vojnového konfliktu na Ukrajine musí zahŕňať aj Spojené štáty.



Reuters poznamenal, že bezprostredne nie je jasné, či sa rozhovor novinárov magazínu Politico so Scholzom uskutočnil pred rozhovorom ruského prezidenta Vladimira Putina so staronovým prezidentom USA Donaldom Trumpom alebo po ňom. O ich telefonáte médiá informovali v stredu podvečer. Prezidenti sa v ňom zhodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.



Trump zároveň vyhlásil, že bezodkladne zavolá aj ukrajinskej hlave štátu Volodymyrovi Zelenskému a oboznámi ho s obsahom rozhovoru.



V následnom rozhovore sa Trump podelil so Zelenským o detaily telefonátu s Putinom. Zelenskyj s Trumpom hovoril aj o príprave nového dokumentu o bezpečnosti, hospodárskej spolupráci a partnerstve v oblasti zdrojov, o ktorom ukrajinský prezident predtým rokoval s ministrom financií USA Scottom Bessenton.



Neskôr v stredu sa objavila informácia, že Trump sa s Putin stretne v Saudskej Arábii.



Na pozadí správ o rokovaniach Putina s Trumpom sa vo štvrtok v Bruseli koná schôdzka ministrov obrany členských štátov NATO.



Britský minister obrany John Healey pre novinárov odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa rozhovoru medzi ruským a americkým prezidentom, odvolal sa na to, že sa o ňom dozvedel len z médií.



Podľa britskej stanice BBC však Healey zdôraznil, že "chceme vidieť trvalý mier", a prízvukoval, že "bez Ukrajiny nemôžu byť žiadne rokovania o osude Ukrajiny". Dodal, že úlohou NATO zostáva postaviť Ukrajinu do čo najlepšej pozície pred možnými rokovaniami.



Ministri obrany Estónska a Litvy Hanno Pevkur a Dovilé Šakaliené zase zdôraznili, že na rokovaniach o osude Ukrajiny by sa mala zúčastniť aj Európa, keďže ide o spoločnú bezpečnosť.



Aj ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Španielska v stredu na svojom stretnutí v Paríži zdôraznili, že akúkoľvek mierovú dohodu na Ukrajine nemožno dosiahnuť bez účasti Kyjeva a jeho európskych partnerov na rokovaniach.