Scholz odmietol obvinenia z možného ovplyvňovania daňových záležitostí

Hamburg 19. augusta (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v piatok pred vyšetrovacím výborom v Hamburgu odmietol obvinenia z možného ovplyvňovania daňových záležitostí v období, keď bol starostom tohto mesta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výbor parlamentu v spolkovej krajine Hamburg kancelára už po druhýkrát vypočúval v spojitosti so škandálom "cum-ex". Zameriaval sa najmä na to, či Scholz alebo iní politici ovplyvňovali činnosť súkromnej banky M. M. Warburg. Scholz údajne v rokoch 2016 a 2017 absolvoval stretnutia s predstaviteľmi tejto banky Christianom Oleariusom a Maxom Warburgom.



Scholz tieto stretnutia počas prvého vypočúvania priznal, no dodal, že na ich presný obsah si nespomína, píše DPA. Kancelár po prvom zo stretnutí s predstaviteľmi banky podľa Oleariusa ovplyvnil zrušenie pohľadávok voči banke na vrátenie daňových preplatkov.



Nemecké opozičné strany Scholza kritizovali za nedostatok transparentnosti v spojitosti s týmto škandálom, píše DPA.



Banka M. M. Warburg bola súčasťou schémy "cum-ex", pripomína DPA. Obchodníci s cennými papiermi vďaka nej využívali medzery v zákone na presuny akcií v období, keď boli vyplácané dividendy s cieľom získať naspäť dane, ktoré nezaplatili.