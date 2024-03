Scholz opäť obhajoval zákaz dodávok striel Taurus na Ukrajinu

Mníchov 1. marca (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok opätovne obhajoval svoj zamietavý postoj k dodávke riadených striel Taurus Ukrajine. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Toto (riadené strely Taurus) nie je niečo, čo by sme mohli v súčasnosti poskytnúť," vyhlásil Scholz počas medzinárodného stavebného veľtrhu International Craft Fair v Mníchove. "Je to rozhodnutie mňa ako kancelára a stojím si za ním," vyhlásil. Zdôraznil, že veľké množstvo argumentov hovorí v neprospech dodávok pokročilých ďalekonosných raketových systémov Ukrajine.



"Znovu opakujem, že nepodporím žiadne rozhodnutie, ktoré nejakým spôsobom zatiahne nemeckých vojakov do vojenských operácií súvisiacich so strašnou vojnou Ruska proti Ukrajine," vyhlásil nemecký kancelár.



Scholz pred niekoľkými dňami uviedol, že zbraňové systémy Taurus majú veľmi veľký dosah, preto je potrebné ich naprogramovať, čo by si podľa neho mohlo vyžadovať účasť nemeckých vojakov. Dodal, že je potrebné zabrániť tomu, aby vojna eskalovala do konfliktu Ruska a NATO.



"V tomto sa zhodujem so všetkými priateľmi v Európe, USA a inde vo svete. Všetko, čo v tomto smere mohlo byť povedané, preto už povedané bolo," dodal.



Taurus sú presné zbraňové systémy nemecko-švédskej výroby odpaľované zo vzduchu a schopné zasahovať ciele až do vzdialenosti 500 kilometrov.



Ukrajina opakovane žiadala o dodanie zbraňových systémov s dlhým dosahom. Žiadosť podporuje nemecká konzervatívna opozícia aj väčšina Scholzových koaličných partnerov zo strany Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP). Scholzov odmietavý postoj preto kritizujú.