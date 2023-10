Scholz opäť vyzval na prijatie krajín západného Balkánu do EÚ

Berlín 16. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok opäť vyzval na čo najrýchlejšie prijatie šiestich krajín západného Balkánu do Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Je celkom jasné, že 20 rokov po tom, čo bol týmto krajinám sľúbený vstup, sa tak čoskoro musí stať," uviedol Scholz na summite Berlínskeho procesu v albánskej Tirane.



Summit Berlínskeho procesu je súčasťou diplomatickej iniciatívy z roku 2014 vtedajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Jej cieľom je podporiť regionálnu spoluprácu krajín západného Balkánu a ich cestu k členstvu v EÚ. Jej súčasťou sú aj členské štáty a inštitúcie EÚ.



Scholz hovoril o Bosne a Hercegovine, Kosove, Severnom Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku a Albánsku. Každá z nich je pritom v rozličnom štádiu procesu prijatia do EÚ, upozorňuje DPA.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok v Tirane povedala, že prebiehajúci summit vysiela silnú správu o záväzku rozširovania EÚ. "Naše dvere sú otvorené," povedala. Zároveň poukázala na rozdiel v ekonomikách krajín EÚ a západného Balkánu a na to, že tieto krajiny pre vstup do EÚ ešte musia veľa spraviť.



Summit Berlínskeho procesu sa koná na Balkáne vôbec prvýkrát od vzniku tejto diplomatickej iniciatívy.