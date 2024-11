Scholz opätovne bránil svoje rozhodnutie telefonovať s Putinom

Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu uviedol, že v jeho piatkovom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nezaznamenal žiadny náznak posunu v názoroch Putina ohľadne vojny na Ukrajine. Zároveň ďalej obraňoval svoje rozhodnutie zatelefonovať do Kremľa, ktoré vyvolalo vlnu veľkej kritiky, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Scholz na berlínskom letisku tesne pred odletom na summit skupiny G20 v Brazílii reportérom povedal, že stálo za to porozprávať sa s Putinom, aby podľa neho rozptýlil ilúzie ruského prezidenta, podľa ktorých by Západ upustil od podpory Kyjeva.



Ako dodal s odvolaním sa na nadchádzajúci návrat novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, nebolo by podľa neho dobré, aby bol Washington v priamom kontakte s Putinom, a žiaden z európskych lídrov by tak neurobil.



"Rozhovor bol veľmi detailný, prispel však k zisteniu, že v názoroch ruského prezidenta na vojnu sa zmenilo len málo - a to nie sú dobré správy," podotkol nemecký kancelár.



Zároveň opätovne potvrdil podporu svojej krajiny pre Ukrajinu a uistil, že žiadne rozhodnutie o ukončení vojny s Ruskom nemôže padnúť bez účasti Kyjeva. "Ukrajina s nami môže rátať... Žiadne rozhodnutie nepadne za chrbtom Kyjeva," vyhlásil podľa agentúry AFP.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil nedeľný masívny ruský raketový a dronový útok na územie celej krajiny so zameraním na energetickú infraštruktúru na "skutočnú odpoveď" Moskvy tým svetovým lídrom, ktorí komunikovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa agentúry Reuters ide o zjavnú narážku na nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý v piatok s Putinom telefonoval vôbec prvýkrát od konca roka 2022