Scholz otvoril vo Wilhelmshavene prvý terminál na skvapalnený plyn

Berlín 17. decembra (TASR) — Spolkový kancelár Olaf Scholz v sobotu v severomorskom prístave Wilhelmshaven slávnostne otvoril prvý nemecký terminál na skvapalnený zemný plyn. TASR informuje podľa agentúry AP.



Rýchlosť, s akou bol terminál uvedený do prevádzky, je signálom, že najväčšia európska ekonomika zostane silná, vyhlásil počas otvorenia Scholz. Spolu s ním boli na slávnostnej inugurácii ministri hospodárstva Robert Habeck a financií Minister Christian Lindner.



"Keď sme povedali, že už tento rok by sa tu vo Wilhelmshavene mal postaviť takýto terminál, mnohí hovorili, že to sa nikdy nepodarí,“ povedal Scholz. "A opak je pravdou," dodal.



Nový terminál dokáže prečerpať kvapalný zemný plyn (LNG) z lode s kapacitou 165.000 kubických metrov. Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že v najbližších dňoch sa začne skúšobná prevádzka splyňovania LNG a od januára by mal tunajší plynovod už pracovať v bežnom režime. Plynovod sa v budúcnosti bude dať prispôsobiť aj na prepravu vodíka.



"Toto je dobrý deň pre našu krajinu a dobrý signál celému svetu, že nemecká ekonomika bude aj naďalej silná, bude produkovať a dokázala sa vysporiadať s touto výzvou," povedal Scholz.



Nemecko zareagovalo na ruskú inváziu na Ukrajine a obmedzenie dodávok ruského plynu výstavbou viacerých terminálov LNG. Dva ďalšie začnú pracovať ešte počas tejto zimy a pred budúcou zimou budú k dispozícii ešte tri terminály. Ako uviedol kancelár Scholz, ich celková kapacita vysoko prevýši 50 percent dodávok ruského plynu počas minulej vykurovacej sezóny.