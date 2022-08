Scholz oznámil pokračovanie rozsiahlej podpory Nemecka Ukrajine

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok oznámil pokračovanie v rozsiahlej podpory zo strany Nemecka pre Ukrajinu v jej boji proti ruskému útoku. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vojnu na Ukrajine označil za "najväčšiu výzvu" súčasnosti. "Ukrajinu podporujeme finančne a sme pripravení, že to, čo je spojené s touto vojnou, zasiahne celý svet a, samozrejme aj Európu i našu krajinu," povedal Scholz v Berlíne na svojej prvej letnej tlačovej konferencii.



Ruská vojna na Ukrajine si podľa spolkového kancelára aj naďalej vyžaduje prijímanie ďalekosiahlych rozhodnutí o podpore Ukrajiny v jej boji za nezávislosť.



Nemecká vláda to dosahuje aj prostredníctvom dodávok zbraní, čo je porušením dlhoročnej zásady spolkovej republiky neposkytovať zbrane do oblastí konfliktu, pripomenul. "Budeme v tom pokračovať aj najbližšom období," povedal Scholz, avšak podrobnosti o ďalších dodávkach zbraní neposkytol.



Rusko musí podľa jeho slov pochopiť, že jeho konanie nemôže smerovať k nadiktovanému mieru – čo bolo pravdepodobne počiatočným úmyslom ruského prezidenta (Vladimira Putina) a jeho hlavných politických síl.



Scholz vyjadril presvedčenie, že Nemecko vynaloží úsilie a prijme všetky možné opatrenia s cieľom vyvodiť voči ruskému prezidentovi Putinovi zodpovednosť za vojnové zločiny na Ukrajine.