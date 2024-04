Scholz plánuje s čínskym prezidentom rokovať o mieri na Ukrajine

Peking 16. apríla (TASR) - Berlín a Peking by mohli pomôcť dosiahnuť "spravodlivý mier" na Ukrajine. V utorok v čínskom hlavnom meste to počas stretnutia s prezidentom Si Ťin-pchingom povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a Reuters.



Scholz dodal, že od jeho poslednej návštevy Číny "medzi našimi vládami prebieha intenzívna výmena názorov". Hoci Čína tvrdí, že v konflikte na Ukrajine je neutrálnou stranou, bola kritizovaná za to, že odmietla odsúdiť Moskvu za jej ofenzívu.



Nemecký kancelár sa dotkol aj iných oblastí, v ktorých by mohli obe krajiny spolupracovať, vrátane zmeny klímy. "Len spoločnou prácou budeme schopní nájsť riešenia na zastavenie zmeny klímy a sociálne spravodlivú transformáciu zelenej energie," uviedol.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok povedal, že obojstranné vzťahy s Nemeckom sa budú naďalej stabilne rozvíjať, ak sa budú obe strany navzájom rešpektovať a hľadať "spoločnú reč".



Scholz sa stretol s čínskym prezidentom v posledný deň trojdňovej cesty do Pekingu. Čínske médiá informovali, že dvojica bude ešte neformálne diskutovať pri čaji v hlavnom meste.



Scholzova cesta viedla počas troch dní do juhozápadného veľkomesta Čchung-čching, ekonomicky silného Šanghaja a hlavného mesta Peking, kde sa snaží posilniť obchodné vzťahy. Kancelára na jeho druhej ceste do Číny od nástupu do funkcie sprevádzala od nedele do utorka početná delegácia ministrov a vedúcich predstaviteľov podnikov.



Očakáva sa, že nemecký kancelár sa v utorok stretne s premiérom Li Čchiangom, zasadne s nemecko-čínskym hospodárskym výborom a vystúpi na tlačovej konferencii.