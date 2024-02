Scholz po stretnutí s Tuskom odsúdil víkendové vyhlásenia Trumpa

Berlín 12. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok odsúdil vyhlásenie bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty by nemali brániť členov NATO, ktorí nevynakladajú dosť financií na obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na nedávny vývoj je akékoľvek relativizovanie záruky kolektívnej obrany NATO nezodpovedné a nebezpečné a je len v záujme Ruska," uviedol Scholz po rokovaniach s poľským premiérom Donaldom Tuskom.



Solidarita musí byť pritom pre krajiny Európskej únie vo svetle agresívnej politiky Ruska najväčšou prioritou, cituje Tuska po stretnutí so Scholzom agentúra PAP. Poľský premiér uviedol, že so Scholzom rokoval o potrebe zaistenia bezpečnosti nielen pre Poľsko a Nemecko ale aj pre ich susedné krajiny, spojencov, celú Európu a predovšetkým Ukrajinu.



Podľa Tuska sa ukázalo, že história vie byť mimoriadne "krutá a prekvapivá", pričom nikto neočakával spoluprácu Poľska a Nemecka pri ochrane Ukrajiny proti Rusku. Zároveň poukázal na dôležitosť lekcií plynúcich z minulosti, z druhej svetovej vojny a nedávnej histórie.



Trump sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany za kandidáta do prezidentských volieb. V sobotu v rámci predvolebnej kampane hovoril, že ešte keď bol prezidentom, členom Severoatlantickej aliancie prízvukoval, že musia platiť za vlastnú obranu.



"Povedal som, 'Všetci musia platiť'. Oni povedali, 'no ak nezaplatíme, budete nás stále chrániť?' Povedal som, 'Určite nie'. Nemohli tej odpovedi uveriť," vyhlásil Trump. Podľa agentúry AP túto historku rozprával už v minulosti, ale tentoraz zašiel ešte ďalej, keď tvrdil, že by zároveň "povzbudzoval" Rusko, aby robilo, čo sa mu zachce.