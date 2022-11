Scholz počas návštevy Číny plánuje hovoriť aj o sporných témach

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v stredu prisľúbil, že počas svojej štvrtkovej návštevy Číny nebude ignorovať ani "sporné" témy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Usilujeme sa o spoluprácu, keď je to v záujme oboch strán. Nebudeme ignorovať spory," napísal Scholz vo svojom príspevku pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kancelár má do Číny odcestovať vo štvrtok spolu s predstaviteľmi nemeckých spoločností. Jeho plánovaná cesta do tejto krajiny pritom vyvolala vlnu kritiky.



V rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa Scholz podľa svojich vyjadrení nebude vyhýbať ani náročným témam. "Patrí medzi ne rešpektovanie práv na občiansku a politickú slobodu a aj práva etnických menšín v regióne Sin-ťiang," dodal a pripomenul i situáciu na Taiwane.



"Čína aj za zmenených okolností zostáva dôležitým hospodárskym a obchodným partnerom pre Nemecko a Európu," napísal. Upozornil však na vyjadrenia čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga z roku 2020 o prehĺbení závislosti medzinárodných výrobných reťazcov od Číny.



Scholz vo svojom príspevku takisto pripomenul, že jeho predchodkyňa na poste spolkovej kancelárky Angela Merkelová navštívila Čínu pred tromi rokmi. Za tie tri roky sa podľa jeho slov veľa zmenilo v Európe, vo východnej Ázii i vo vzťahoch Nemecka a Číny - a tieto zmeny boli zapríčinené pandémiou koronavírusu, vojnou na Ukrajine a s ňou spojenými ťažkosťami v oblasti energií a potravín.



"Pretože obchod ako obvykle v takejto situácii nie je možný, cestujem do Pekingu," napísal Scholz. Takéto stretnutia dlho neboli možné z dôvodu pandémie a o to dôležitejšie je preto viesť priame rozhovory, dodal.