Scholz počíta s rýchlym vstupom Fínska a Švédska do NATO

Oslo 16. augusta (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz počíta s tým, že k rozšíreniu Severoatlantickej aliancie (NATO) o Fínsko a Švédsko dôjde už čoskoro.



"Som do veľkej miery presvedčený, že to pôjde už veľmi rýchlo," povedal v utorok na schôdzke so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou v Štokholme. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Scholz o konkrétnych dátumoch hovoriť nechcel, vyjadril však presvedčenie, že sedem z dovedna 30 členských krajín NATO, ktoré vstup Fínska a Švédska doposiaľ neratifikovali, tak čoskoro urobia. Osobitne pritom spomenul Turecko, ktoré pristúpenie oboch škandinávskych krajín dlho blokovalo. Štokholm a Helsinki sa s Ankarou zhodli len krátko pred júnovým summitom Aliancie, pripomína DPA. Všetky tri krajiny vtedy podpísali memorandum, v ktorom severské štáty okrem iného vyslovili Turecku podporu proti hrozbám pre jeho národnú bezpečnosť. Turecko však po dohode opätovne žiadalo vydanie podozrivých z terorizmu.



Anderssonová v utorok v Štokholme zdôraznila, že Švédsko sa bude držať dohody, ktorú jej krajina uzavrela s Tureckom, píše DPA. Zároveň sa Scholzovi poďakovala za podporu švédskej žiadosti o vstup do NATO.



Nemecký kancelár sa v pondelok v nórskej metropole Oslo zúčastnil na schôdzke predstaviteľov piatich severoeurópskych štátov – Nórska, Fínska, Švédska, Dánska a Islandu.