Scholz: Podmienkou rokovaní s Moskvou je odsun vojsk Ruska z Ukrajiny

Marburg 3. februára (TASR) – Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine budú možné až vtedy, keď Rusko bude súhlasiť so stiahnutím svojich jednotiek z obsadených území. Uviedol to vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"V momente, keď dajú najavo, že sa deje sťahovanie vojakov, v tom momente bude aj voľná cesta k rozhovorom s Ukrajinou," povedal Scholz na verejnej diskusii s občanmi v stredonemeckom Marburgu. "Ale na tom ešte musíme pracovať," doplnil.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pondelok na stretnutí so Scholzom navrhol, že sprostredkovateľmi rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou by sa mohli stať krajiny ako Čína alebo Brazília.



Ukrajina rokovania odmieta až do stiahnutia ruských vojsk z jej územia vrátane okupovaného Krymu. Ruské vedenie sa po oznámení Nemecka a ďalších západných krajín o dodávke tankov Kyjevu vyjadruje k myšlienke mierových rozhovorov s Ukrajinou zdržanlivo.