Scholz: Podpora Ukrajiny je pre Európu existenčne dôležitá

Berlín 28. novembra (TASR) - Vojenská a finančná podpora Ukrajiny je pre Európu "existenčne dôležitá". Vyhlásil to v utorok nemecký kancelár Olaf Scholz pri obhajobe výdavkov na obranné záväzky Nemecka v čase, keď nemecká vláda čelí rozpočtovej kríze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nemecko je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny spolu so Spojenými štátmi, pripomenul Scholz. "S touto pomocou budeme pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné. Táto pomoc je existenčne dôležitá pre Ukrajinu... ale aj pre nás v Európe," povedal nemecký kancelár.



Zároveň varoval pred dôsledkami, ktorým by Európa musela čeliť v prípade víťazstva Ruska na Ukrajine.



Scholz sa vyjadril počas príhovoru k nemeckým poslancom v čase dlhovej krízy. Tá nastala po tom, čo nemecký ústavný súd začiatkom mesiacom rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie presunula do klimatického fondu.



V dôsledku rozhodnutia súdu musela nemecká vláda pred koncom tohto roka prijať nový doplnkový rozpočet a už štvrtý rok po sebe aj výnimku z dlhovej brzdy.



"Za žiadnych okolností by sme nemali poľaviť pri podpore Ukrajiny a prekonávaní energetickej krízy... Nebolo by to zodpovedné, ohrozilo by to našu budúcnosť," uviedol Scholz.