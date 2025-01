Scholz: Podpora zo strany Muska vyvoláva väčšie obavy než jeho urážky

Berlín 4. januára (TASR) - Spolkový kancelár Olaf Scholz je väčšmi znepokojený snahou amerického miliardára Elona Musk o zapojenie sa do predčasných volieb v Nemecku podporou Alternatívy pre Nemecko (AfD) než jeho kritikou. Povedal to v sobotu zverejnenom rozhovore pre magazín Stern v reakcii na vyjadrenia Muska, ktorý Scholza označil za "nekompetentného blázna" a nemeckého prezidenta za "antidemokratického tyrana". TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Scholz tvrdí, že kritika zo strany "bohatých podnikateľov v oblasti médií, ktorí si nevážia sociálnodemokratickú politiku a neštítia sa svojich názorov", nie je ničím novým. Proti takýmto osobným poznámkam je podľa neho potrebné "zachovať si chladnú hlavu".



"Za oveľa znepokojujúcejšie ako takéto urážky považujem to, že Musk podporuje stranu ako AfD, ktorá je sčasti pravicovo extrémistická, hlása zbližovanie s Putinovým Ruskom a chce oslabiť transatlantické vzťahy," uviedol kancelár.



Musk, ktorý je poradcom budúceho prezidenta USA Donalda Trumpa a považovaný za najbohatšieho muža sveta, nedávno spôsobil rozruch svojím článkom uverejneným v nemeckom týždenníku Welt am Sonntag, v ktorom obhajoval svoju podporu AfD. Táto strana je nemeckým Spolkovým úradom pre ochranu ústavu (BfV) monitorovaná pre podozrenie, že je pravicovo extrémistická. Za takú ju už uznalo niekoľko nemeckým spolkových krajín, pripomenula AP.



"AfD je poslednou iskrou nádeje pre Nemecko," napísal Musk v článku, po zverejnení ktorého na protest rezignovala redaktora Eva Marie Kogelová. Ako generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Motors taktiež tvrdil, že jeho investície v Nemecku mu dávajú právo vyjadrovať sa k stavu krajiny.



Nemecká vláda už predtým označila Muskove opakované vyjadrenie podpory AfD za pokus o ovplyvnenie nadchádzajúcich parlamentných volieb.



"V Nemecku sa všetko riadi želaniami našich občanov, a nie nevypočítateľnými poznámkami amerického miliardára. Nemecký prezident nie je antidemokratický tyran a Nemecko je silná a stabilná demokracia - bez ohľadu na to, čo hovorí pán Musk," dodal Scholz v rozhovore pre Stern.



Nemecko 23. februára čakajú predčasné voľby do Spolkového snemu. Vyvolal ich rozpad Scholzovej vládnej trojkoalície ešte v novembri po spore o to, ako podľa AP oživiť stagnujúce hospodárstvo krajiny.



Najnovšie prieskumy verejnej mienky pripisujú AfD v nadchádzajúcich voľbách druhé miesto s podporou 19 percent voličov. Na prvom je s 30 percentami konzervatívny blok CDU/CSU. Scholzovi sociálni demokrati (SPD) by zase umiestnili tretí s podporou 17 percent.



Hoci AfD v prieskumoch dosahuje dobré výsledky, jej predsedníčka Alice Weidelová podľa AP nemá reálnu šancu stať sa kancelárkou, pretože s krajne pravicovou AfD odmietajú spolupracovať ostatné strany.