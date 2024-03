Scholz podporil rýchly vstup krajín západného Balkánu do EÚ

Brdo 26. marca (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v utorok na návšteve Slovinska opätovne vyslovil za čo najskoršie prijatie šiestich krajín západného Balkánu do Európskej únie. Po stretnutí so slovinským premiérom Robertom Golobom však zdôraznil, že termín vstupu záleží výlučne na splnení všetkých kritérií. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



"Od ničoho iného by to nemalo závisieť. Myslím si, že to je veľmi dôležité," povedal Scholz. Nemecko sa podľa neho usiluje o zníženie napätia medzi štátmi západného Balkánu, aby sa mohli sústrediť na to podstatné – pokrok v napĺňaní kritérií.



Scholz doplnil, že aj samotná EÚ sa musí reformami pripraviť na svoje rozšírenie. Vyzdvihol najmä efektívnejšie rozhodovacie procesy vo finančnej a zahraničnej politike, kde sa v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnosť členských štátov.



Golob sa s predsedom nemeckej vlády podľa agentúry STA zhodol, že EÚ musí prijať reformy a zjednodušiť rozhodovacie procesy. Zasadnutia Európskej rady (summity EÚ) príliš často blokuje jeden štát, ktorý sleduje vlastné konkrétne záujmy, uviedol slovinský premiér.