Scholz podporil vstup Kosova do EÚ

Berlín 4. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu po rozhovoroch s kosovským premiérom Albinom Kurtim v Berlíne podporil možný vstup Kosova do Európskej únie. Upozornil však, že najprv musí Priština urovnať svoje spory so susedným Srbskom. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Západný Balkán patrí do Európy," vyhlásil Scholz. Zároveň však dodal, že na dosiahnutie pokroku, čo sa týka budúceho členstva v EÚ, je potrebná vzájomná dohoda medzi Kosovom a Srbskom.



Kurti zdôraznil pokrok ohľadom stavu právneho štátu v Kosove a tiež v boji proti korupcii. EÚ tiež vyzval, aby zjednodušila vízový systém pre Kosovčanov.



V súvislosti s prebiehajúcou ofenzívou ruských síl na Ukrajine Kurti zdôraznil, že pre Kosovo neexistuje nijaká alternatíva k EÚ či k NATO. Varoval pritom pred hrozbou, ktorú podľa neho predstavuje šírenie ruského vplyvu v oblasti Balkánu.



Scholz sa v stredu popoludní stretol aj so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom, s ktorým hovoril o vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom pretrváva od občianskej vojny medzi srbskými jednotkami a etnickými Albáncami v rokoch 1998 – 1999, počas ktorej prišlo o život 13.000 ľudí. Aktuálne žije v takmer 1,8-miliónovom Kosove približne 120.000 Srbov.



Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Belehrad však odmieta jeho nezávislosť uznať a stále ho pokladá za súčasť Srbska, aj keď na tomto území nemá formálne žiadne právomoci. DPA dodáva, že väčšina krajín EÚ Kosovo uznáva ako samostatný štát.