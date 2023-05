Scholz potvrdil záväzok Nemecka brániť pobaltských spojencov NATO

Tallinn 27. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok počas návštevy Estónska potvrdil záväzok Nemecka brániť Estónsko, Lotyšsko a Litvu - pobaltských spojencov NATO - v prípade útoku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Scholz však ponechal otvorenú otázku, aký presný počet nemeckých vojakov bude umiestnených v Litve. Nemecko totiž prisľúbilo, že na pomoc pri ochrane tejto krajiny nasadí brigádu v počte 3000 až 5000 vojakov.



Táto brigáda je naďalej dislokovaná v Nemecku; v Litve má len jedno veliteľské stanovisko s približne 20 vojakmi, ktorí sa starajú o zbrane a materiál.



"Bezpečnostná situácia v pobaltských štátoch, na východnom krídle NATO, je naďalej citlivá," povedal Scholz na stretnutí s lídrami troch pobaltských krajín. "Znova to tu poviem na rovinu: Sme pripravení brániť každý štvorcový centimeter územia Severoatlatickej aliancie pred útokmi," zdôraznil.



Kancelár ďalej uviedol, že boli prijaté potrebné opatrenia na prípravu obrany pobaltských krajín. "Dôsledne zosúlaďujeme Bundeswehr s obranou strednej a severovýchodnej Európy," povedal Scholz s odkazom na nemeckú armádu.



Na otázku týkajúcu sa litovských očakávaní, že nemecká brigáda bude nasadená v krajine celá, odpovedal vyhýbavo.



Pokiaľ ide o podporu krajín na východnej hranici NATO, Nemecko má "veľmi rôznorodé nasadenie tu v Pobaltí, ale nielen tam", deklaroval sociálny demokrat.



Nemecký kancelár naznačil, že zlepšenie infraštruktúry čoskoro umožní Nemecku veľmi rýchlo nasadiť vojenské jednotky v Litve. Zdôraznil tiež, že v najbližších týždňoch budú do Litvy opäť vyslané na cvičenie časti nemeckej bojovej brigády.



V prípade napätia alebo krízy by Bundeswehr mal mať možnosť presunúť zvyšných vojakov do desiatich dní. Okrem toho je v súčasnosti v Litve aj ďalších 760 nemeckých vojakov pridelených do bojovej skupiny NATO pod vedením Bundeswehru.