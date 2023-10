Scholz potvrdil, že sa chystá vycestovať do Izraela a následne Egypta

Tirana 16. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz potvrdil v pondelok medializované správy, že sa tento týždeň chystá vycestovať do Izraela a Egypta. K jeho návšteve dochádza v reakcii na útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na územie Izraela, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Je pre mňa dôležité, aby som svojou návštevou veľmi prakticky vyjadril svoju solidaritu s Izraelom," povedal Scholz novinárom, pričom potvrdil aj svoju nasledovnú cestu do Egypta.



Militantom z Hamasu sa podarilo v sobotu 7. októbra preniknúť na izraelské územie, kde spolu s raketovými útokmi z pásma Gazy zabili už vyše 1400 ľudí. Izrael na to reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskych zdrojov doteraz vyžiadali viac ako 2750 obetí.