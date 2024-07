Scholz považuje Kamalu Harrisovú za skúsenú a kompetentnú političku

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vníma viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú ako "skúsenú a kompetentnú političku". Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej vlády, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Harrisová v nedeľu ocenila rozhodnutie prezidenta USA Joea Bidena neuchádzať sa o znovuzvolenie. Prisľúbila, že získa nomináciu Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb a porazí republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Podporu jej vyjadrili predsedovia organizácií Demokratickej strany vo všetkých 50 štátoch USA.



Hovorca nemeckej vlády povedal, že Scholz sa s Harrisovou v minulosti niekoľkokrát stretol. Dodal, že Berlín sa v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA pripravuje na všetky možnosti vrátane návratu Trumpa do Bieleho domu.



Scholz v nedeľu večer uviedol, že rozhodnutie Bidena nekandidovať "si zaslúži uznanie". Zároveň ocenil jeho doterajšie pôsobenie v Bielom dome.