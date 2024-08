Scholz požiadal Irán, aby zabránil ďalšej eskalácii na Blízkom východe

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok požiadal iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, aby urobil všetko potrebné na zabránenie ďalšej vojenskej eskalácii v regióne Blízkeho východu. Uviedol to hovorca nemeckej vlády Wolfgang Büchner, informuje TASR s odvolaním na správy agentúr Reuters a AFP.



Špirála násilia na Blízkom východe musí byť prerušená teraz, pretože akýkoľvek iný postup by viedol k nevyčísliteľnému nebezpečenstvu pre krajiny a ľudí v regióne, povedal Scholz v telefonáte s Pezeškijánom.



Napätie na Blízkom východe v čase vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy eskalovalo pred dvoma týždňami po zabití vysokopostaveného veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky sľubujú odvetu.