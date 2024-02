Scholz pred odletom vyzval EÚ a USA, aby urobili pre Ukrajinu viac

Berlín 8. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok vyzval Európsku úniu a Spojené štáty, aby vystupňovali kroky, ktoré zaistia dodávky pomoci Ukrajine. Scholz to uviedol v Berlíne pred odletom na návštevu Washingtonu, kde bude viesť rozhovory s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AFP a DPA.



"Musíme nájsť spôsob, ako by sme všetci spoločne mohli pre Ukrajinu urobiť viac," povedal Scholz. Podľa neho to, čo sľúbila Európa a USA – kde patová situácia v Senáte blokuje obrovský balík pomoci Kyjevu – v boji proti Rusku "stále nestačí".



Nemecký kancelár varoval pred strašnými následkami, ak Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine.



Scholzova návšteva u kľúčového spojenca, teda v USA, sa uskutoční v čase, keď balík pomoci Ukrajine za 60 miliárd dolárov, presadzovaný Bidenom, uviazol v Senáte v chaose spôsobenom republikánmi.



Lídri EÚ tiež len minulý týždeň schválili pomoc Ukrajine za 50 miliárd eur, keď prekonali mesiace trvajúci odpor maďarského premiéra Viktora Orbána.



Nemecký líder vyjadril nádej, že toto pomôže Bidenovi vo Washingtone pri presadzovaní jeho balíka. Scholz v Berlíne pred odletom do USA pripomenul, že Nemecko "prispelo veľmi veľkou mierou", ale "len toto samotné nestačí".



"Teraz je tá chvíľa, keď musíme urobiť, čo treba – to znamená spoločne dať Ukrajine šancu brániť sa. Zároveň musíme vyslať veľmi jasný odkaz ruskému prezidentovi, že sa nemôže spoliehať na to, že naša podpora bude slabnúť, ale že bude trvať dostatočne dlho a bude dostatočne veľká," povedal nemecký kancelár.



Scholz odletel do Washingtonu vo štvrtok a rozhovory s Bidenom bude mať v piatok.