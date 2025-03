Scholz: Pred prímerím musíme Ukrajinu dostať do silnej pozície

Brusel 20. marca (TASR) - Odchádzajúci nemecký kancelár Olaf Scholz pred štvrtkovým zasadnutím Európskej rady uviedol, že Európa musí naďalej dôrazne podporovať Ukrajinu bez ohľadu na akékoľvek rozhovory medzi Washingtonom a Moskvou. EÚ podľa neho musí zabezpečiť silnú pozícia Kyjeva a udržanie akéhokoľvek budúceho prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Musíme pokračovať v našej podpore s jasným postojom, že Ukrajine bude umožnené uzavrieť spravodlivý mier. To znamená, že Ukrajina dokáže brániť svoju nezávislosť a suverenitu, že sa sama rozhodne o svojej ceste a sama si vyberie svojich lídrov a prirodzene aj to, že v čase mieru bude mať silnú armádu," deklaroval Scholz.



Podľa nemeckého kancelára je kľúčovou súčasťou tejto snahy finančný balík na obranu a na podporu infraštruktúry a reforma dlhovej brzdy, ktoré v utorok schválil nemecký Spolkový snem. "Teraz budeme môcť robiť to, čo musíme ako veľký štát uprostred Európy," vyhlásil Scholz.



Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred príchodom na summit uviedla, že podpora EÚ Ukrajine by sa mala prejaviť aj v skutkoch, a to najmä v podobe munície, ktorú vojnou zmietaná krajina potrebuje.



Kallasová v stredu deklarovala, že na Európskej rade lídrom predloží návrh na dodanie dvoch miliónov kusov veľkokalibrovej delostreleckej munície pre Ukrajinu, pripomína Reuters. "Ak počúvate vyhlásenia lídrov, tak podpora je veľmi veľká. Takže naozaj dúfam, že to posunieme dopredu," dodala.



Vo štvrtok predpoludním sa v Bruseli začalo zasadnutie Európskej rady. Lídri dvadsaťsedmičky na nej budú rokovať o konkurencieschopnosti EÚ a nadviažu na mimoriadne zasadnutie o Ukrajine a budúcnosti európskej obrany zo 6. marca. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico.