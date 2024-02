Scholz: Pri pomoci Ukrajine je potrebná dohoda všetkých štátov EÚ

Brusel 1. januára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v Bruseli vyhlásil, že v otázke finančnej podpory Ukrajine vo výške 50 miliárd eur je potrebná dohoda všetkých členských štátov EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hlavným cieľom štvrtkového summitu je dosiahnuť kompromis členských krajín eurobloku na revízii dlhodobého rozpočtu EÚ a zaistiť balík finančnej pomoci pre Ukrajinu na nadchádzajúce štyri roky.



Suma 50 miliárd eur, ktorú ešte vlani v lete navrhla Európska komisia, má Kyjevu aj počas vojny s Ruskom zaistiť normálne fungovanie štátu s vyplácaním dôchodkov a miezd pre učiteľov, úradníkov či lekárov.



Dohodu v tejto otázke zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán na decembrovom summite. V prípade, že Maďarsko znovu využije právo veta aj na štvrtkovom zasadnutí, Európska komisia avizovala predostretie záložného plánu.



Kancelár Scholz po príchode do Bruselu však uviedol, že výsledkom summitu by mala byť jednomyseľná dohoda, ktorá by zaistila pokračovanie pomoci pre Kyjev.



"Potrebujeme dohodu celej dvadsaťsedmičky," povedal Scholz novinárom s tým, že lídri by nemali hľadať iné východiská z patovej situácie.



Okrem finančnej pomoci pre Ukrajinu budú šéfovia vlád a štátov rokovať aj o vojenskej pomoci navýšením financií pre Európsky mierový nástroj, cez ktorý členské štáty Únie prispievajú na nákup zbraní určených pre Kyjev. Podľa médií má ísť do nástroja ďalších päť miliárd eur.