Scholz: Pri zákaze vydávania víz musíme myslieť na ruských disidentov

Oslo 15. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok uviedol, že na európskej úrovni existuje priestor pre debatu o zákaze vydávania turistických víz do EÚ pre ruských občanov, no je dôležité pri tom neohroziť oponentov Kremľa utekajúcich z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je dôležité, aby sme rozumeli, že z Ruska uteká veľa ľudí, ktorí nesúhlasia s ruským režimom," uviedol Scholz po stretnutí s lídrami piatich severských krajín v nórskom Osle.



"Všetky rozhodnutia, ktoré prijímame, by nemali skomplikovať odchod z krajiny, útek pred vedením a diktatúrou v Rusku," dodal nemecký kancelár.



Lídri Nórska, Švédska, Fínska, Dánska a Islandu sa v pondelok stretli v Osle, kde sa ešte pred príchodom Scholza, dohodli, že v budúcnosti posilnia svoju vzájomnú bezpečnostnú a obrannú spoluprácu. Toto ich rozhodnutie ovplyvnila predovšetkým ruská invázia na Ukrajinu, píše DPA.



"Veríme, že spolupráca severských krajín je v týchto časoch dôležitejšia, než kedykoľvek predtým," uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Lídri spomínaných piatich severských krajín sa tiež zhodli, že ich ministri zahraničných vecí a obrany by mali prejsť všetky oblasti bezpečnostnej politiky, aby zistili, či sa "dá ísť ešte hlbšie a maximalizovať spoločné záujmy" týchto krajín.



V rámci reakcie na ruskú inváziu tiež niekoľko európskych krajín vrátane fínskej premiérky Sanny Marinovej, ktorá sa taktiež zúčastnila na pondelkovom stretnutí v Osle, vyzvalo na zavedenie zákazu vydávania turistických víz do Európskej únie pre ruských občanov. Scholz sa pritom predtým vyslovil proti takémuto plošnému zákazu.



Nemecká vláda sa však snaží nadviazať bližšie partnerstvo so severskými krajinami, aby dokázala nahradiť dodávky ruského zemného plynu. Nórsko sa totiž stalo najdôležitejším dodávateľom plynu do Nemecka po tom, čo v polovici júna došlo k prudkému zníženiu dodávok tejto komodity z Ruska, píše DPA.



Po rokovaniach v Osle odcestuje Scholz v pondelok večer aj do Švédska, kde sa v utorok ráno stretne s tamojšou premiérkou Magdalenou Anderssonovou.