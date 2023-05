Scholz pricestuje na návštevu Etiópie, v piatok bude pokračovať v Keni

Berlín 4. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz pricestuje vo štvrtok do Etiópie a v piatok navštívi Keňu. Hlavnými témami jeho cesty v afrických krajinách budú regionálne konflikty, obnoviteľné zdroje energie a vojna na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa oznámenia nemeckej vlády sa Scholz v etiópskej metropole Addis Abeba stretne so šéfom komisie Africkej únie (AÚ) Moussafom Fakim. Rokovať majú o úlohe AÚ pri udržiavaní mieru a spolupráci v oblastiach obchodu, potravinovej bezpečnosti a boja proti klimatickej zmene.



Scholz bude rokovať tiež s etiópskym premiérom Abiym Ahmedom, zástupcom Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) Getachewom Redom a etiópskou prezidentkou Sahle-Work Zewdeovou. Témami budú mierové procesy, medzinárodná a regionálna bezpečnosť a situácia v susednom Sudáne.



V piatok (5. mája) Scholz odcestuje do Kene, kde sa stretne s prezidentom Williamom Rutom a ďalšími predstaviteľmi politiky, hospodárstva, občianskej spoločnosti a kultúry. Nemecko s touto africkou krajinou spolupracuje v oblasti hospodárstva a výroby zelenej energie.



Ide už o Scholzovu druhú cestu v krajinách Afriky od nástupu do funkcie v decembri 2021. Vlani v máji navštívil Niger, Senegal a Juhoafrickú republiku. Podľa DPA to má potvrdiť, že spolkový kancelár nechce tento kontinent prenechať konkurencii z Číny a Ruska.