Scholz prisľúbil dávať na obranu dve percentá HDP

Berlín 14. (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v piatok obhajoval rozhodnutie USA dodať Ukrajine kazetovú muníciu. Zároveň však upozornil na dôležitosť dodržiavania dohody, ktorá tento typ munície zakazuje. Takisto vyjadril odhodlanie Nemecka vynakladať na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). TASR informácie prevzala z agentúry DPA.



"Tento dohovor (o kazetovej munícii) má pre mňa veľký význam," povedal Scholz na letnej tlačovej konferencii v Berlíne. Všetky zbrane, ktoré Západ na Ukrajinu dodáva, majú podľa jeho slov ničivé účinky. Upozornil však, že mimo vojnového konfliktu a po jeho skončení by kazetová munícia nemala predstavovať ohrozenie.



Pripomenul, že v Nemecku je ešte vždy množstvo nevybuchnutej munície z obdobia druhej svetovej vojny. "Preto obava o dodržanie tohto dohovoru je veľmi odôvodnená," povedal kancelár a dodal, že pociťuje záväzok na jeho dodržiavanie.



Kyjev i Pentagón vo štvrtok potvrdili, že na Ukrajinu už dorazila kazetová munícia, ktorej dodanie Spojené štáty sľúbili minulý týždeň. Americký prezident Joe Biden to označil za náročné rozhodnutie, no Ukrajina podľa neho takúto muníciu potrebuje. Kyjev sa podľa Washingtonu zaviazal, že s ňou bude zaobchádzať opatrne.



Scholz v piatok takisto oznámil, že Nemecko plánuje dlhodobo vynakladať na obranu dve percentá svojho HDP.



"Rozhodli sme sa tieto dve percentá na obranu použiť na Bundeswehr (nemeckú armádu)," povedal a dodal, že jeho krajine sa to na budúci rok po prvý raz podarí vykryť z rozpočtových prostriedkov a osobitného fondu.



Členské krajiny NATO sa niekoľko dní pred tohtotýždňovým summitom v litovskom Vilniuse rozhodli stanoviť dve percentá za minimálny cieľ.