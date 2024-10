Scholz prisľúbil Izraelu ďalšie dodávky zbraní

Berlín 16. októbra - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil izraelskej armáde ďalšie dodávky zbraní pre prebiehajúcu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy a Libanone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Dodávky (zbraní) sú tu teraz a aj vždy budú. Na to sa Izrael môže spoľahnúť," povedal kancelár Scholz na pôde Spolkového snemu. Podľa jeho slov musí Nemecko zabezpečiť, aby sa Izrael mohol naďalej brániť.



Scholz ďalej poznamenal, že v konfliktoch na Blízkom východe sa musí dodržiavať medzinárodné právo a naďalej je potrebné zabezpečiť humanitárnu pomoc pre civilistov v Pásme Gazy.



V nemeckom parlamente Scholz vyzval na uzatvorenie dohody o prímerí v Pásme Gazy. Dohoda by mala zahŕňať aj prepustenie izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny. Apeloval tiež na prímerie v severnom Izraeli a južnom Libanone.



Kancelár Scholz sa zameral aj na Irán, ktorý vyzval, aby prestal útočiť raketami na Izrael. "Irán sa zahráva s ohňom. To musí skončiť," dodal Scholz.