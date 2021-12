Scholz prisľúbil Poľsku podporu v spore s Bieloruskom

Na archívnej snímke Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP

Varšava 12. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil počas nedeľňajšej návštevy Varšavy poľskej vláde podporu v spore s Bieloruskom, ktorý sa týka migračnej krízy na východnej hranici Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.Postup bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka je podľa slov sociálneho demokrata Scholza "neľudský". Ako zdôraznil na stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým, "našou spoločnou úlohou je to odmietnuť". Nemecko chce proti tejto neprimeranej ceste "hybridného vedenia vojny" zo strany Minsku postupovať solidárne s Poľskom, prízvukoval Scholz.vyhlásil Scholz. Dodal, že preto sú sankcie zo strany EÚ voči Minsku správnym riešením. Dodal, že je badateľný i úspech tohto zásahu, pričom za dobré znamenie označil i to, že sa mnohí migranti nachádzajú na ceste späť do vlasti.Minulý týždeň EÚ, Británia, Spojené štáty a Kanada uvalili na Bielorusko nové sankcie. Ako dôvod uviedli, že Minsk sa naďalej snaží podnecovať krízu na hranici s EÚ, keď zámerne prepravuje utečencov z vojnových krajín do Minska a potom im umožňuje cestovať smerom k Poľsku, Litve a Lotyšsku.povedal Morawiecki na spoločnej tlačovej konferencii so Scholzom.Nového kancelára Nemecka privítal vo Varšave jeho poľský kolega s vojenskými poctami. Počas ich spoločných rozhovorov plánoval Scholz otvoriť i tému sporu Varšavy a EÚ, ktorý sa týka otázok právneho štátu, ako povedal v sobotu v rozhovore pre stanicu ARD. Poukázal ale tiež na to, že mu ide predovšetkým o "priateľskú návštevu spriateleného štátu".Už v piatok absolvovala zahraničnú návštevu Poľska ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Čo sa týka sporu o dodržiavanie zásad právneho štátu medzi Poľskom a EÚ, vyjadrila sa podobne ako Scholz. Zdôraznila, že dôležité je viesť o týchto otázkach intenzívne diskusie.Na záver svojej návštevy Poľska položí Scholz veniec na hrob neznámeho vojaka. V piatok, dva dni po nástupe do funkcie kancelára, odcestoval Scholz na svoje prvé zahraničné cesty do Paríža a Bruselu. DPA pripomína, že Francúzsko je tradične prvou krajinou, ktorú nový nemecký kancelár či kancelárka navštívia. Vysokú prioritu pri plánovaní štátnych návštev má pre Berlín i Poľsko, keďže ide o druhý najväčší susedný štát Nemecka.