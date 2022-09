Scholz prisľúbil Šmyhaľovi pokračovanie vojenskej podpory

Berlín 4. septembra (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ sa v nedeľu počas návštevy Berlína stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom aj s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Obaja najvyšší nemeckí predstavitelia prisľúbili pokračovanie podpory Kyjevu v boji proti ruskej agresii.



Informovala o tom stanica Deutsche Welle s tým, že Šmyhaľ je prvým vysokopostaveným predstaviteľom Ukrajiny za niekoľko mesiacov, ktorý pricestoval na návštevu Nemecka. Vzťahy oboch krajín predtým poznačili spory vyvolané počiatočnou neochotou nemeckej vlády dodávať ukrajinskej armáde ťažké zbrane.



Scholz v nedeľu popoludní privítal ukrajinského premiéra s vojenskými poctami. Počas stretnutia s ním prisľúbil, že Berlín bude naďalej podporovať Kyjev, a to vojensky, politicky aj finančne, povedal kancelárov hovorca.



Šmyhaľ po schôdzke uviedol, že diskutovali o ďalšom posilňovaní obranných kapacít Ukrajiny, o poskytovaní ďalšej "komplexnej podpory", ako aj o otázkach energetickej bezpečnosti.



Ukrajinský premiér ocenil, že Nemecko v uplynulých mesiacoch zintenzívnilo vojenskú pomoc Ukrajine, ale apeloval na ďalšie dodávky predovšetkým ťažkých zbraní. Nemeckom dodané zbrane, ako sú húfnice PzH 2000 či salvové raketomety typu Mars II, sa podľa neho na fronte veľmi dobre osvedčili.



Šmyhaľ podľa vlastných slov očakáva, že už v priebehu jesene dorazia na Ukrajinu súčasti nemeckého systému protivzdušnej obrany Iris-T. Vyjadril tiež nádej, že "Nemecko sa stane jedným z hlavných aktérov procesu posilňovania ukrajinskej protivzdušnej obrany".



Potrebu pokračovania dodávok zbraní Šmyhaľ akcentoval aj na stretnutí so Steinmeierom, pričom ocenil solidaritu, ktorú Nemecko prejavuje bojujúcej Ukrajine. Nemecký prezident ubezpečil, že Berlín bude naďalej stáť po boku Ukrajincov ako spoľahlivý partner.



Šmyhaľ po stretnutiach s nemeckými lídrami vyjadril presvedčenie, že EÚ by mala úplne prestať nakupovať ruské energetické zdroje, predovšetkým zemný plyn. Obvinil pritom Rusko, že vedie voči Európe vojnu, v ktorej využíva ako zbraň dodávky energií, uvádza agentúra AFP.



V pondelok ukrajinský premiér navštívi Brusel, kde sa zúčastní na zasadnutí Asociačnej rady EÚ-Ukrajina.