Scholz: Putin musí zistiť, že vojnu na Ukrajine nemôže vyhrať

New York 21. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vzdá svojich "imperialistických ambícií", iba ak zistí, že vojnu na Ukrajine nemôže vyhrať. V utorok to na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) OSN uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"To je dôvod, prečo nebudeme akceptovať žiadny mier diktovaný Ruskom, a preto musí byť Ukrajina schopná odraziť ruský útok," uviedol Scholz vo svojom prvom prejave na VZ OSN.



Návrat imperializmu s Putinovou vojnou na Ukrajine nebol katastrofou len pre Európu, ale aj pre celý svet a mierový poriadok založený na pravidlách, pokračoval spolkový kancelár. Zároveň vyzval OSN, aby mier bránila pred tými, ktorí uprednostňujú svet, v ktorom "silní vládnu slabým".



"Bezmocne sledujeme, ako nás chce niekto uvrhnúť späť do svetového poriadku, kde je vojna bežným prostriedkom politiky, kde sa nezávislé krajiny musia pripojiť k svojim silnejším susedom alebo koloniálnym pánom a prosperita i ľudské práva sú privilégiom pre pár šťastlivcov?" opýtal sa Scholz. "Alebo sa nám spoločne podarí zabezpečiť, aby multipolárny svet 21. storočia zostal mnohostranným svetom? Moja odpoveď ako Nemca a Európana je – musíme to zvládnuť," povedal.



Podľa nemeckého kancelára je na lepšie dosiahnutie tohto cieľa potrebné, aby mal juh sveta väčšie slovo vo svetových záležitostiach. Dodal, že s väčšou zodpovednosťou by prišlo aj väčšie presvedčenie.



Západné krajiny bojujú s Ruskom o diplomatický vplyv vo svete od 24. februára, keď Kremeľ spustil svoju vojenskú inváziu na Ukrajinu, píše Reuters. Scholz tiež oznámil, že Berlín bude 25. októbra organizovať konferenciu o povojnovej obnove Ukrajiny.