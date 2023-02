Scholz: Putin sa nevyhrážal mne ani Nemecku

Berlín 5. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa počas telefonátov s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom nevyhrážal jemu osobne ani Nemecku. Šéf vlády v Berlíne to povedal v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že bývalý britský premiér Boris Johnson pre BBC tento týždeň povedal, že šéf Kremľa Putin mu osobne hrozil raketovým útokom. Kremeľ to však poprel s tým, že Johnson klame.



"Putinovi som veľmi jasne povedal, že Rusko nesie výlučnú zodpovednosť za vojnu (na Ukrajine)," povedal Scholz. "Rusko zaútočilo na susednú krajinu bez dôvodu, aby obsadilo časti Ukrajiny alebo celú krajinu," dodal.



Scholz zdôraznil, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským existuje dohoda o tom, že západné dodávky zbraní je možné použiť len na ukrajinskom, a nie na ruskom území. "Zhodli sme sa na tom," povedal. Dodal, že Berlín považuje ruskú ofenzívu za porušenie európskeho mierového poriadku a preto Kyjevu poskytuje finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc.



Putin vo štvrtok vyhlásil, že nemecké tanky ohrozujú Rusko rovnako ako počas druhej svetovej vojny a varoval, že Moskva je pripravená reagovať na agresiu Západu. Na podujatí venovanom 80. výročiu víťazstva sovietskej armády nad nacistickými silami v bitke o Stalingrad poukázal na paralelu medzi bojom sovietskej armády počas druhej svetovej vojny a konfliktom na Ukrajine.