Scholz: Putin sa obáva iskry demokracie

Berlín 21. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa obáva "iskry demokracie", ktorá by mohla zasiahnuť aj jeho krajinu. Vyhlásil to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



"Putin má očividne strach z toho, že iskra demokracie by mohla padnúť aj na Rusko," povedal Scholz v rozhovore pre nemecký denník Münchner Merkur.



Ruský prezident podľa Scholza práve preto už roky presadzuje politiku, ktorá má za cieľ rozklad NATO a EÚ. "Chce sa vrátiť k politike zón vplyvu. To sa mu však nepodarí," uviedol Scholz.



"Ruský prezident musí takisto prijať skutočnosť, že v jeho susedstve je spoločenstvo demokracií a právnych štátov, ktoré sa čoraz viac vzájomne zbližujú," dodal kancelár.



Scholz takisto opätovne zdôraznil, že Rusko musí stiahnuť svoje sily z Ukrajiny.



"Je jasné, že nadiktovaný mier podľa Putinovej vôle je neprijateľný," povedal Scholz. Sankcie EÚ proti Rusku zostanú podľa kancelára v platnosti tak dlho, ako bude potrebné.



Európska komisia v piatok odporučila, aby sa Moldavsko a Ukrajina stali oficiálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ. Scholz podľa vlastných slov tento krok sám podporuje.