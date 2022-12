Scholz: Putin si chce podrobiť časti Ukrajiny s použitím násilia

Postupim 11. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je odhodlaný podrobiť si ukrajinské územia a neštíti sa pritom nijakej brutálnosti. V sobotu to vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz v meste Postupim. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Vždy, keď sa s Putinom rozprávam, veľmi jasne dáva najavo, že pre neho je to najmä otázka dobývania niečoho," uviedol Scholz. Dodal, že šéf Kremľa "jednoducho chce dobyť časti ukrajinského územia s použitím násilia".



Podľa Guardianu hovoril nemecký kancelár s Putinom od začiatku invázie častejšie, ako ostatní lídri západných krajín. Ich posledný spoločný telefonát sa uskutočnil 2. decembra a trval približne jednu hodinu.



Scholz zároveň dodal, že nateraz nie je jasné, koľko ruských vojakov zahynulo od začiatku invázie, no podľa neho by sa tento počet mohol vyšplhať až na 100.000.



"Vidíme krutosť, ktorej je ruský prezident schopný – či už v Čečensku, kde v podstate zlikvidoval celú krajinu, alebo v Sýrii. Nemá žiadne zábrany," uviedol kancelár. Dodal, že s Putinom majú úplne rozdielne názory, no i tak bude pokračovať v rozhovoroch s ním, ak "je aspoň nejaká šanca, že z tejto situácie existuje východisko".



Scholz tiež bránil rozhodnutie svojej vlády, ktorá chce zvýšiť obranné výdavky na dve percentá z hrubého domáceho produktu (HDP) a uviedol, že krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) musia byť dostatočné silné, aby sa nik neodvážil napadnúť ich.