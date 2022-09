Scholz: Putin stále nevníma začatie vojny na Ukrajine ako chybu

Berlín 14. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin stále verí, že spustenie vojenskej invázie na Ukrajinu bolo správne rozhodnutie. V stredu to povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Obaja politici v utorok spolu telefonicky hovorili. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bohužiaľ vám nemôžem povedať, že (u Putina) narástol dojem, že začať túto vojnu bola chyba... A nič nenasvedčovalo tomu, že by sa (u neho) objavovali nové postoje," povedal Scholz na tlačovej konferencii so svojím gruzínskym kolegom Iraklim Garibašvilim.



Scholz v utorok v telefonickom rozhovore Putina požiadal, aby čo najrýchlejšie dospel k diplomatickému riešeniu konfliktu. Malo by byť založené na prímerí, úplnom stiahnutí ruských vojakov z ukrajinského územia a rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.



Nemecký kancelár povedal, že v rozhovoroch s Putinom je potrebné pokračovať. "Je správne navzájom komunikovať a povedať si, čo sa o tejto téme povedať dá," uviedol Scholz.