Scholz: Putin svoje ciele na Ukrajine nedosiahne, vojnu by mal ukončiť

Berlín 24. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin svoj imperialistické ciele na Ukrajine nedosiahne, uviedol v piatok nemecký kancelár Olaf Scholz pri príležitosti prvého výročia od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Čím skôr si ruský prezident uvedomí, že svoj imperialistické ciele nedosiahne, tým väčšia je šanca, že sa vojna čoskoro skončí. Putin to má vo svojich rukách. Môže ukončiť túto vojnu," povedal Scholz vo videoodkaze.



Spolkový kancelár zároveň uviedol, že Nemecko bude Ukrajinu podporovať tak pevne a dlho, ako to len bude potrebné. "Čo nám všetkým veľmi imponuje – to je odhodlanie a odvaha Ukrajincov, ako bránia svoju slobodu... Nemecko ich v tom podporuje – a bude ich tak pevne a dlho, ako bude treba," citovala jeho slová agentúra Reuters.



Scholz povedal, že finančná, humanitárna a vojenská pomoc Nemecka Ukrajine presiahla už viac než 14 miliárd eur. Zároveň dodal, že spolková vláda urobí všetko preto, "aby zabezpečila, že nedôjde k eskalácii tej vojny (až natoľko, aby vypukla) medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou".



Ruská armáda vpadla na susednú Ukrajinu na rozkaz prezidenta Putina vlani 24. februára s cieľom "demilitarizovať a denacifikovať" Ukrajinu. Boje na ukrajinskom území prebiehajú už rok. V súčasnosti sa už niekoľko mesiacov koncentrujú najmä na východe Ukrajiny – okolo mesta Bachmut v Doneckej oblasti.