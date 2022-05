Scholz: Putinova vojna je cielená proti mierovému usporiadaniu sveta

Berlín 27. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v piatok zdôraznil, že Nemecko je povinné podporovať Ukrajinu v boji proti ruským agresorom. Jeho slová zazneli na katolíckom zhromaždení v Stuttgarte, informovala agentúra DPA.



"Rozhodli sme sa pomôcť obetiam tejto útočnej vojny," povedal Scholz v prejave na cirkevnom festivale. Nemecký kancelár vyjadril presvedčenie, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi by jeho "cynická a neľudská vojna" nemala prejsť bez trestu. Súčasný vojenský konflikt podľa neho nie je namierený len proti Ukrajine, ale vo všeobecnosti proti hodnotám západnej demokracie.



"Putinova vojna je namierená proti mierovému usporiadaniu, ktoré vzišlo zo záväzku po dvoch zničujúcich svetových vojnách. (Putin) sa chce vrátiť k zákonu najsilnejších," vyhlásil Scholz s tým, že svetové spoločenstvo by to šéfovi Kremľa nemalo "za žiadnych okolností dovoliť".



Na katolíckom zhromaždení ešte v stredu vystúpil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Ten vyzval ruského prezidenta, aby sa okamžite stiahol z Ukrajiny.