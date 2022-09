Scholz: Referendá v okupovaných častiach Ukrajiny nemožno akceptovať

Prečítajte si aj: V Donbase sa v septembri uskutočnia referendá o pripojení k Rusku

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok odsúdil plány Moskvou podporovaných predstaviteľov zorganizovať v okupovaných častiach Ukrajiny referendá o pripojení k Rusku. Tieto kroky musí podľa neho medzinárodné spoločenstvo odsúdiť. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.povedal Scholz novinárom v New Yorku, kde sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN.poznamenal Scholz a opätovne vyzval na stiahnutie ruských síl z Ukrajiny.zdôraznil Scholz.Predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v utorok oznámili, že v termíne od 23. do 27. septembra usporiadajú referendá o pripojení sa k Rusku.Šéf vojenskej správy v okupovanej časti Záporožskej oblasti Vladimir Rogov podľa denníka Die Welt povedal, že v meste Záporožie, ktoré je pod kontrolou ukrajinských síl, sa z bezpečnostných dôvodov hlasovať nebude, a to ani online. Ruské okupačné sily kontrolujú 75 percent Záporožskej oblasti.Rusko v roku 2014 podobným spôsobom anektovalo aj Krymský polostrov. Ani toto referendum nebolo medzinárodne uznané. Výsledky avizovaných referend, ktoré vlády západných krajín podľa všetkého neuznajú, môžu viesť k eskalácii vojenského konfliktu na Ukrajine, konštatuje agentúra AP.