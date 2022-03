Erdogan po rokovaní so Scholzom nevylúčil nákupy zbraní z Ruska

Ankara/Berlín 14. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok nevylúčil ďalšie nákupy zbraní z Ruska, napísali agentúry DPA a Reuters. Podľa neho je ešte "príliš skoro na to", aby Ankara vedela posúdiť nákupy ruskej techniky v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Turecký prezident to povedal po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý pricestoval na svoju prvú návštevu Turecka od nástupu do funkcie.



Erdogan vo svojom prejave po boku nemeckého kancelára povedal, že Turecko napriek svojim väzbám na Rusko poskytlo Ukrajine podporu takým spôsobom, akým to spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) nedokázali. Turecký prezident dodal, že jeho krajina naďalej posiela Kyjevu humanitárnu podporu a že si chce zachovať vzťahy s Ukrajinou ale aj s Ruskom.



Scholz s Erdoganom takisto obaja žiadali prímerie v vojne na Ukrajine, píše DPA.



Na Turecko, ktoré je členom NATO, boli v decembri 2020 uvalené sankcie zo strany Spojených štátov za nákup ruského protiraketového obranného systému S-400, pripomína Reuters. Ankara vtedy uviedla, že bola nútená zvoliť si ruské zbrane, pretože spojenci neposkytli podobný systém za uspokojivých podmienok.



Podľa DPA sa Turecko považuje za sprostredkovateľa v ukrajinskom konflikte a má úzke väzby na Kyjev aj Moskvu.



Minulý týždeň sa v tureckom letovisku Antalya prvýkrát od začiatku ruskej invázie stretli ministri zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny. Rokovanie medzi Sergejom Lavrovom a Dmytrom Kulebom však neprinieslo podľa žiadnej zo zúčastnených strán žiadny posun.